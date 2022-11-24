Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumayanı köyünde devriye sırasında şüphe üzerine durdurulan ve basit cinsel saldırı suçundan araması olan B.B. (26), gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Karabük’te, cinsel saldırı suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.