Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Hacılar Akdam Mahallesi’nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; ’Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.