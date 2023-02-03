Ankara’da bir avukatın, hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan avukat E.B.’ye "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçundan tutuksuz yargılandığı davada, ilk stajyerlerinden birisi olduğunu belirten D.U. dinlendi. Tanık, "Eşi mimar, çocukları kültürlü ve kariyer sahibidir. Önceden sanığın stajyerlerine suça konu olaya benzer bir davranışına ilişkin herhangi bir şikayet duymadım" dedi.

Ankara’da bir avukatın, hukuk bürosuna iş başvurusunda bulunan avukat E.B.’ye "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak" suçundan tutuksuz yargılandığı davada, ilk stajyerlerinden birisi olduğunu belirten D.U. dinlendi. Tanık, "Eşi mimar, çocukları kültürlü ve kariyer sahibidir. Önceden sanığın stajyerlerine suça konu olaya benzer bir davranışına ilişkin herhangi bir şikayet duymadım" dedi.

Avukat E.B., 2 yıl önce Ankara’nın Çankaya ilçesinde iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda Avukat M.T.S.’nin (80) kendisini taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak’ suçundan açılan davada yargılanan M.T.S.’nin duruşması görüldü.

"Sanığın daha önce böyle bir davranışını duymadım"

Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık M.T.S., tanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.T.S.’nin ilk stajyerlerinden birisi olduğunu belirten tanık D.U., sanık avukatı uzun süredir tanıdığını söyledi. Kendisinin de avukat olduğunu aktaran D.U., "Bürom, sanığın bürosunun bir üst katındadır. Sanık uzun süredir şeker hastası olup, bu rahatsızlığı iyice ağırlaşmıştır, başkasının yardımı olmadan yürümekte dahi zorluk çekmektedir. Eşi mimar, çocukları kültürlü ve kariyer sahibidir. Önceden sanığın stajyerlerine suça konu olaya benzer bir davranışına ilişkin herhangi bir şikayet duymadım" ifadelerini kullandı.

"İşe alınmadığı için ağlamıştır"

Tanık O.Ş.’nin soruşturma aşamasındaki, "E.B. arabasını park ettikten 15-20 dakika sonra yeniden geldi" ifadesi, sanık avukata soruldu. Sanık M.T.S., "Müşteki benim büromda yaklaşık 1 saat kadar kalmıştır, dolayısıyla tanığın olayla ilgili fazla bir şey bilmediği anlaşılmaktadır. Müştekinin ağladığını tanık belirtmiş ise de ve gerçekten ağlamış ise de, ben bunun işe kabul edilmeme nedeniyle olabileceği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Sanığı, tanığı ve taraf avukatları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 6 Nisan tarihine erteledi.