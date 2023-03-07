Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arslanbeyli Mahallesi’nde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan bir şahıs yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından ‘Cinsel İstismar’ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Robotik kodlama ile kendilerini geleceğin teknolojisine hazırlıyorlar

Robotik kodlama ile kendilerini geleceğin teknolojisine hazırlıyorlar

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