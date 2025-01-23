Van’ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Cinsel istismar suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Ş.Y. isimli şahıs, jandarma ekiplerimizce yakalanarak Patnos L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye devam edeceğiz. Emeği geçen kahraman jandarma teşkilatımızı tebrik ediyoruz” denildi.