Van’da “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Van’da “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, ‘Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan hakkında 25 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir” denildi.