Kastamonu’da 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile açılan davada 16 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararın açıklanması sonrası sanık ve mağdurun yakınları arasında kavga çıktı.

Olay, geçtiğimiz yıl Kastamonu il merkezinde meydana geldi. İddialara göre A.U., aile yakınlarının kızı olan 16 yaşındaki D.G.’yi okula bırakmaya başladı. Bir süre sonra D.G., ailesine A.U.’nin kendisine birkaç kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine D.G.’nin ailesi, A.U.’dan şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine A.U., gözaltına alınarak tutuklandı. 1 ay cezaevinde kalan A.U., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. A.U. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Tutuksuz yargılanan A.U., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını savundu. A.U., “Mütalaaya katılmıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Çirkin bir iftira atılıyor. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.U.’yu 16 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Kararla birlikte sanık A.U., polis ekiplerince cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Duruşmanın ardından sanık ve mağdurun aileleri arasında ise duruşma salonu önünde ve adliye bahçesinde kavga yaşandı. Kavgayı polis ekipleri ayırdı.