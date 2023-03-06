Denizli’de bir şüpheliden binlerce cinsel içerikli hap ele geçirilirken, 6 kişi ise tarama cihazıyla define ararken yakalandı.

Denizli’de bir şüpheliden binlerce cinsel içerikli hap ele geçirilirken, 6 kişi ise tarama cihazıyla define ararken yakalandı.

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Denizli’de kaçakçıların önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde ‘Eşya kaçaklığı’ suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonda; 12 bin 527 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Devam eden çalışmalar neticesinde, tarama cihazı ile define arayarak kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “Tarihi eser kaçakçılığı suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Kazıda ve aramada kullanılan malzemelere el konuldu.