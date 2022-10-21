Başkent’te içerisinde kayınpederi ve eşinin bulunduğu aracın önünü kesen polis memuru, silahla eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti.

Başkent’te içerisinde kayınpederi ve eşinin bulunduğu aracın önünü kesen polis memuru, silahla eşini ve kayınpederini öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Elmadağ ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Serkan Eke, aracını boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Eke ile kayınpederi Yakub O.’nun içinde bulunduğu aracın önüne kırarak durdurdu. Eke ile eşi ve kayınpederi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eke, önce eşini ve kayınpederini, ardından kendisini tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.