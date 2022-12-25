Konya’da geçirdiği cinnet sonrası 2 kızını öldürerek polise teslim olan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babaları tarafından öldürülen kız kardeşler ise, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Konya’da geçirdiği cinnet sonrası 2 kızını öldürerek polise teslim olan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Babaları tarafından öldürülen kız kardeşler ise, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katında oturan Yusuf El A. (54), evinin yakınında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek kızlarını öldürdüğünü söyledi. Şahsın evine giderek incelemelerde bulunan polis ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi 17 yaşındaki Kevser El Salih Yusuf ve 15 yaşındaki Merve El Hamed Yusuf’un cansız bedenine ulaştı. Yusuf El A.’nın alınan ilk ifadesinde, kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet geçirdiğini, kendisini kaybettiği için hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde 2 kızının cansız bedenini gördüğünü söylediği öne sürüldü. 2 kardeşin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı baba ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Kevser El Salih Yusuf ve Merve El Hamed Yusuf’un Konya Şehir Hastanesindeki işlemlerinin ardından cenazeleri ailelere teslim edildi. 2 kardeşin cenazesi merkez Karatay ilçesinde bulunan Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İşgalaman Mezarlığı’nda toprağa verildi.