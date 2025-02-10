Ankara’nın Keçiören ilçesinde cinnet geçiren anne, 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2’si hayatını kaybederken 1’i ise ağır yaralandı.

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir anne S.A.Dereci, henüz belirlenemeyen sebepten evde cinnet geçirerek Afra Sümeyye Dereci(10), Muhammet Ali Dereci(7) ve A.B.D( 12) bileklerini kesti. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuklardan Afra Sümeyye Dereci’nin ve Muhammet Ali Dereci’nin hayatını kaybettiğini belirlerken A.B.D’nin ise ağır yaralı şekilde Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dışarıdan ses geldiğini ve kavga olduğunu düşünen komşu Nevzat Çetin, "Bir tane kırmızı montlu çocuk vardı. Yeğeniymiş yani. ‘Abi dedi o dedi katil dedi işte öldürdü dedi.’ O esnada bizim komşu şey yaptı. Eve çıktık. Eve çıktım, Çocuğun bir tanesi hani bileğini kesmiş böyle. Bilek hani elden ayrılacak konuma gelmiş. İki tanesi yatıyordu yani. 3 çocuğu vardı. Oğlu engelli. Onunda boynunu kesmiş. Kendimi kaybettim yani. Şunu kaybettim yani. Yok başkası yoktu evde. Eline bıçak varmış. Bıçağı buraya atmış" diye konuştu.

Yeni taşındıklarını belirten Çetin, "3-4 aylık yani kiraya yeni geldiler. Biz daha fazla tanımıyoruz da ama çok böyle mazlum böyle. Kocası çok iyiydi, çocuklarını götürüyor, gezdiriyor, yediriyor, içiriyor böyle. Biz görüyoruz. Yani hayatta olmam böyle bir şey olacağını ya" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA