Çin’de Covid-19 salgını gölgesinde geçen Tavşan Yılı kutlamalarında başkent Pekin’de bulunan Lama Tapınağı’na giden yüzlerce kişi, yeni yılın sağlık getirmesini istedi.

Çin’de Covid-19 salgını gölgesinde geçen Tavşan Yılı kutlamalarında başkent Pekin’de bulunan Lama Tapınağı’na giden yüzlerce kişi, yeni yılın sağlık getirmesini istedi.

Çin Tavşan Yılı dolayısıyla başta Çin olmak üzere birçok ülkede düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Çin’de bu yıl da Covid-19 salgını gölgesinde gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında yüzlerce kişi başkent Pekin’de bulunan Lama Tapınağı’na koştu. Yeni yılı dua ederek karşılamak isteyen Çinliler, tapınağın girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni yılın sevdiklerine ve kendilerine sağlık getirmesini dileyen yüzlerce kişi, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınından kurtulmak için dua etti.

Çok sayıda ülkede kutlandı

Çin’in yanı sıra Tayland, ABD, Yeni Zelanda, Moğolistan ve Sırbistan gibi ülkelerde de coşkuyla kutlanan Çin Tavşan Yılı etkinlikleri izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Geleneksel aslan danslarının yapıldığı gösterilerde şarkılar söylenip çeşitli şovlar düzenlendi. Çocukların ve büyüklerin ilgiyle takip ettiği etkinlikler bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.