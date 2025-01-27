Çinli bir firma, Samsun’daki Türkiye’nin en büyük led ve aydınlatma üretim fabrikalarından birine ortak oldu.

Türkiye’nin en önemli kablo üreticilerden biri Borsan Grup’a bağlı olan Borled Aydınlatma yeni bir ortaklığa imza attı. Samsun’da üretim yapan Borled Aydınlatma ile Çin’de faaliyet gösteren "Lixin Lighting" arasındaki ortaklık imza töreni, Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan fabrikada Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

"Hedefimiz Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli led aydınlatma tasarlayan ve üreten şirketlerinden biri durumuna gelmek"

İmza töreninde konuşan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, "2017 yılından beri Çin’de beraber çalıştığımız, bizim tedarikçiliğimizi yapan firma ile ortaklık görüşmelerimize başladık. Belirli bir sürede devam eden görüşmelerde ortaklık kararı aldık. Bilindiği gibi led aydınlatma ve elektrik konusunda dünyanın üretim merkezi Çin’dir. Biz burada bir sürü AR-GE yapıyoruz ama elektroniğin veya led üretiminin sadece Türkiye için değil, tüm dünyada üretim ve gelişim merkezi Çin’dir. Bizim ortağımız da çok iyi bir elektrik mühendisidir. Çok uzun yıllardan beri sektörün içindedir. Yeni yapımızla beraber sektöre öncülük yaparak hedefimiz 3 yıl içerisinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli led aydınlatmalarını tasarlayan ve üreten şirketlerden biri durumuna gelmek" dedi.

"Türkiye yatırım için çok uygun bir ülke"

Akabinde konuşan Çinli Şirket Lixin Lighting Yönetim Kurulu Başkanı Jian Liu ise "Türkiye yatırım için çok uygun bir ülke. Çok iyi yetişmiş insanları var ve teknoloji potansiyeli çok yüksek. Son 1 yıldan beri burada çalışıyoruz. Burada hissettiğimiz şey büyük bir rahatlık ve iyi bir iş birliğidir. Bunun yanı sıra devletin birçok kademesinin göstermiş olduğu destekler ile yanımızda olması, bize cesaret vermektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. İmza törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve fabrika çalışanları da katıldı.