İstanbul’da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik’te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu’nun öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. 3 sanık için "tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik’te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu’nun öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. 3 sanık için "tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetine ilişkin görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Abduvahap Abdurahman ve Hüseyin Ahmed cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Kasım Yarkenli ise duruşmaya katılmadı.

Savcı, mütalaasında Abdulgaffar Tamuygur’un 22 Mayıs 2021 tarihinde vefat ettiği gerekçesiyle hakkında düşme kararı verilmesini, her ne kadar sanık Kasım Yarkenli hakkında kamu davası açılmışsa da atılı suçlara iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği anlaşılmakla beraatına karar verilmesini talep etti. Mütalaada sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Abduvahap Abdurrahman ve Hüseyin Ahmed’in olayın başından itibaren birbirleriyle irtibatlı oldukları, aralarında yaptıkları iş bölümü uyarınca birlikte hareket ederek maktulü uzun süre takip ettikleri ve yaptıkları planın bir parçası olarak kaza süsü vermek suretiyle maktulü kendilerine uygun bir yerde durarak kaçırdıkları, valiz içerisinde bagaja koyup uzun süre burada tutmak suretiyle ölümüne neden olduklarına yer verildi.

“Tasarlama söz konusu değildir”

Sanık Yunuscan Türkistanlı, “Öldürme kastiyle insan kaçırma niyetimiz olmadı. Benim kaçırma ve öldürme kastımız olsaydı kameraların olduğu AVM’ye gitmezdik, telefonlarımızı almazdık. Ölen kişiyi uzaktan yakından tanımıyorum. Her şey ani olmuştur. Tasarlama söz konusu değildir. Keşke olmasaydı çok pişmanım” şeklinde konuştu.

4 yıldan 14 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada sanıkların eylemlerini önceden tasarladıkları belirtilerek, haklarında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis ve tutukluluklarının devamı talep edildi. Sanık Yunuscan Türkistanlı’nın avukatı mahkemeden süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. İddianameye göre Lisha Yu’nun saat 19.57 sıralarında Florya Aqua Park AVM’ye giriş yaptığı, 2 saat sonra da çıkış yaptığı tespit edildi. AVM önünden Lisha Yu’yu takibe alan beyaz otomobilin Lisha Yu’yu oteline kadar takip edip, çıkışını beklediği anlatıldı. Takibi yapan 34 KD . plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu, şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri belirtildi. Şüpheliler Abduvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed’e ulaşıldığı ve Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı isimli şüphelilerin son olarak 3 Ekim 2019 sabahı Bozüyük-Bilecik’te olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Çinli kadının aracına Küçükçekmece Karadeniz Sokak içerisinde kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarpıldığı, böylece Lisha Yu’nun aracının durmasının sağlandığı, ardından şüphelilerin araçtan inip Yu’yu iterek kendi araçlarının içerisine soktuğu, Yu’nun ağzını Abduvahap Abdurrahman’ın kapattığı, Hüseyin Ahmed’in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığının belirlendiği ifade edildi. Lisha Yu’nun bağırması üzerine şüphelilerden birinin kendi evine giderek 1,5 metre uzunluğunda bir valiz alarak tekrar aracın yanına geldiği, şüphelilerin Yu’nun ellerini arkadan koli bandı ile bağladıkları ve sonra valizin içerisine koyarak bagaja soktukları kaydedildi. Şüphelilerin Doğu Türkistanlı doktor Abdulgaffar Tamuygur’un Bilecik’in Söğüt Kızılsaray mevkiinde bulunan çiftliğine gitmeye karar verdikleri, sabaha doğru Abdulvahap Abdurrahman’ın Yu’yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü ifade edildi. Şüphelilerin cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur’un çiftliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdüklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Savcılıkça şüpheliler Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı’nın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.