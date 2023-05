Çin’de su ürünleri sektörünün önde gelen üç firmanın temsilcileri, iş birliği için Samsun’a geldi. Firma temsilcileri, amaçlarının Türkiye’den işlenmiş deniz ürünleri almak olduğunu açıkladı. Çinli iş adamlarını ağırlayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da iş birliği konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çin’de su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Shandong Zechuan Aquatic Foodstuff Co Şirketi Temsilcisi Wang Chao, Shandong Rongcheng Ming Yuan Aquatic Foodstuff Co Şirketi Temsilcisi Chen Yujie ve Beijing Exuberance International Trade Co Şirketi Temsilcisi Dong Changkun iş birliği görüşmeleri için geldikleri Samsun’da, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret etti. İstanbul İhracatçılar Birliği Genel Sekreterlik Uzmanı Celal Özcan ve Türkiye İhracatçılar Birliği Uzmanı Ayça Bal’ın eşlik ettiği heyet, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile karşılıklı işbirliği fırsatlarını görüştü.

Murzioğlu: “Her türlü desteği vermeye hazırız”

Samsun’un ekonomik yapısı ve öne çıkan sektörleri hakkında misafirlerine bilgi veren Murzioğlu ayrıca, deniz ürünleri ve deniz ürünlerinin işlenmesi konusunda Samsun’un potansiyelinin yüksekliğine ve önemine değindi. İş birliği konusunda her türlü işbirliğine ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Murzioğlu, “Türkiye, Norveç ya da diğer İskandinav ülkeleri gibi bir balık üreticisi değil. Ancak, Avrupa’nın en büyük ihracatçılarından. Samsun da önemli ihracat merkezlerinden biri. Üretim tesislerimiz var. Bugün ziyaret etmeyi planladığınız dört firmamız da Türkiye’nin en iyi üreticilerindendir. Türkiye’de ilk balık unu ve balık yemi fabrikaları Samsun’dadır. Ticaret Bakanımız da, Samsun’da balıkçılığın gelişmesi için bir proje ortaya koydu. Balıkçılık OSB kurulması ile ilgili bir çalışma olacak. Bu da Samsun’u balıkçılık konusunda daha da öne çıkaracak. Sizleri Samsun’da yatırım yapmaya ve firmalarımızla beraber işbirliği içinde olmaya davet ediyorum. Burada teşvikler var, iş gücü var. Yatırım fırsatları açısından bakıldığında sizin için iyi bir fırsat olabilir” diye konuştu.

“Amacımız Türkiye’den de işlenmiş deniz ürünleri almak”

Samsun’da olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Çinli firma temsilcileri de, “İstanbul’dan sonra balık işleme konusunda adını duyduğumuz Samsun’dayız. Balıkçılık konusunda Samsun’u çok methettiler. Bizler üretim yaptığımız gibi, Danimarka, Arjantin, Avustralya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden işlenmiş vaziyette çeşitli deniz ürünleri alımı da yapıyoruz. Türk piyasasını bilmiyoruz. Dün İstanbul’daydık. Orada yaptığımız ziyaretlerde ve incelemelerimizde işlenmiş balık ürünleri çok ilgimizi çekti. Amacımız Türkiye’den de işlenmiş deniz ürünleri almak. Yapacağımız görüşmeler neticesinde Türkiye ile Samsunlu firmalar ile iş birliği kurulmasını ümit ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle bu konuda yol alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Görüşmelerin ardından Başkan Murzioğlu, misafirlerine anı takdiminde bulundu.