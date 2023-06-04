Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu’nda konuşan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, “Tayvan konusundaki dış müdahale girişimleri başarısızlığa mahkûmdur. Çin ordusu, ulusal egemenliğini korumaya kararlıdır” dedi.

Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur’da düzenlenen güvenlik temalı Shangri-La Diyaloğu’nda konuştu. Ülkesinin Tayvan konusundaki tutumu hakkında konuşan Shangfu, “Çin mutlaka birleşmelidir ve birleşecektir. Barışçıl birleşmeyi gerçekleştirmek için azami samimiyet göstereceğiz, ancak birleşmenin gerçekleşmesi için güç kullanmaktan vazgeçme konusunda asla söz vermeyeceğiz. Eğer Tayvan’ı Çin’den ayırmaya cüret eden olursa, Çin ordusu en ufak tereddüt göstermeden, hiçbir rakibinden korkmadan, ne pahasına olursa olsun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Li, Tayvan konusundaki tüm dış müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

“ABD ile Çin arasındaki çatışma bir felaket doğurur”

Li Shangfu, Çin-ABD ilişkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD’den ilişkilerin geliştirilmesi için samimiyet göstermesini beklediklerini belirterek, "Çin-ABD ilişkileri, ikili ilişkilerin ötesinde, küresel önem taşıyor. Uluslararası toplum, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini istiyor ve potansiyel bir çatışma veya zıtlaşmadan endişe ediyor” ifadelerini kullandı.

Li Shangfu, ABD ile Çin arasındaki bir çatışmanın bir felaket doğuracağını, ancak zıtlaşmayı değil diyaloğu tercih ettiklerini söyledi.

“ABD, seyrüsefer hegemonyasını korumaya çalışıyor”

Güney Çin Denizi sorununa da değinen Çinli Bakan, bölge ülkelerinin müşterek çabaları sayesinde bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı olduğuna işaret ederek, “ABD, seyrüsefer serbestisi kisvesi altında seyrüsefer hegemonyasını korumaya çalışıyor. Güney Çin Denizi’ni kaosa sürükleyip bundan çıkar elde etmeye çalışıyor” diye konuştu.

İki bakan, Shangri-La Diyaloğu’nun açılış yemeğinde el sıkışmıştı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün yaptığı konuşmada, Çin’in askeri müzakereleri reddetmesini eleştirmişti. Li Shangfu ise geçtiğimiz günlerde ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile yüz yüze görüşmeyi reddetmiş fakat iki bakan, Shangri-La Diyaloğu’nun cuma günü düzenlenen açılış yemeğinde el sıkışmıştı.

Bu yıl Çin Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Li Shangfu, 2018 yılında Rusya’ya silah satışına dahil olduğu gerekçesiyle ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı.