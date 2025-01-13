Çinli ressam Ali Leigong ve oğlu Said Chuanyi Lei’nin eserlerinin yer aldığı “Sanatla Büyümek” adlı sergi, Milli Saraylar Resim Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. 56 yıllık eserlerini sergileyen Ali Leigong, “Bu bugüne kadar yapılmış olan ilk baba oğul sergisi” dedi.

Çin’in Hui Müslüman topluluğundan olan ressam Ali Leigong ve oğlu Said Chuanyi Lei’nin eserlerinin yer aldığı “Sanatla Büyümek” sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 1967-2023 yılları arasında üretilmiş eserlerin yer aldığı sergi, Çin İslam Minyatür Ekolü’nün öncüsü Ali Leigong’un İslam unsurlarını Çin minyatür sanatına kazandırdığı çalışmalar ile bu üslubu sürdüren oğlu Said Chuanyi Lei’nin özgün yorumlarını bir araya getirdi.

Kendi yazdığı şiirleri de ziyaretçiler sunuldu

Sergide ipek ve xuan kâğıdı (pirinç kağıdı) gibi özel malzemeler üzerine çalışılmış eserler, Çin ve Türk minyatürleri, Çin kaligrafisi, Klasik Gongbi ve Xieyi (Sumi-e) tekniklerinden örnekler sergilendi. Sanatçıların daha önce sergilenmemiş eserleri ve Said Chuanyi Lei’nin çocukluk dönemine ait çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ali Leigong’un “Yüce Gökçe” adlı 550x150 santimetre ebatlarındaki büyük boyutlu eseri ve Said Chuanyi Lei’nin kedi temalı eserleri serginin öne çıkan parçaları arasında yer aldı. Sergide manatçı Ali Leigong’un kendi yazdığı şiirler de ziyaretçilere sunuldu.

“Bugüne kadarki ilk baba-oğul sergisi”

56 yıllık eserlerini sergileyen Ali Leigong, “Bu bugüne kadar yapılmış olan ilk baba oğul sergisi. Bu yüzden öncelikle Milli Saraylar Başkanlığı’na, sonra bu sergide emeği geçen herkese ve bugün açılışımıza gelen herkese teşekkür ederiz. Türkiye’ye ilk 2008 yılında geldim. Sonra her geldiğimde sık sık sergilere katıldım. İlk geldiğim anda Türkiye’ye aşık oldum. Tarihi, insanları ve coğrafyayı çok seviyorum. Bu sergiden sonra Türkiye konulu eserler çalışmaya başladım. Daha önce de baba-oğul sergilerimiz oldu fakat bu sergi bizim hayatımızda bir dönüm noktası sayılabilir. Daha önceki sergilerimiz bu sergiye hazırlık gibi deneysel sergilerdi. Fakat bu sergimiz mükemmel ve her şey istediğimiz gibi oldu. Bu yüzden çok duygulandık” diye konuştu.

“Sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de olan bir sergi”

Leigong’un kendisi gibi sanatçı olan oğlu Said Chuanyi Lei ise, “Bu mekan Dolmabahçe Sarayı içinde Mili Saraylar Resim Müzesi. Burası bütün dünya ziyaretçileri için açık. Çin’den gelen Müslüman sanatçılar olarak bizlerin hem geleneksel Çin sanatını hem de Çin-İslam sanatını sergileyebilme imkanımız oldu. Sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de olan bir sergi. Çünkü benim 5 yaşından 13 yaşıma kadar olan çizimlerim de var. Aslında bu yüzden de organizasyon olarak düzenlemesi çok zor bir organizasyon. Fakat kısa zamanda sergi için özel eserler seçebildik” dedi.

Sergi 13-26 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek

Sergi süresince belirli günlerde düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler, sanatçıların canlı performanslarını izleyebilecek ve Sumi-e tekniğini deneyimleme şansı bulacak. Ayrıca çocuklar için özel sanat atölyeleri de sergi programında yer alıyor. “Sanatla Büyümek” sergisi, 13-26 Ocak tarihleri arasında Milli Saraylar Resim Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.