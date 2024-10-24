Çin Halk Cumhuriyeti’nin önde gelen üniversitelerinden Nanjing Normal University of Special Education’ın profesörleri Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyaret boyunca 2 ülke arasında özel ihtiyaçlı bireylere yönelik araştırmalar, özel eğitim ve otizm alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Enstitünün Gelişimsel Araştırma Birimi, özellikle detaylı analiz yazılımlarıyla dikkat çekti. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, bu yazılımlar aracılığıyla enstitünün ailelere, eğitimcilere ve özel ihtiyaçlı bireylere sunduğu hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Kurnaz, yapmış olduğu konuşmada, “Enstitüde kullanılan bu yazılımlar, özel ihtiyaçlı bireylerin gelişimlerini izlemek ve analiz etmek amacıyla tasarlanmış olup, bireylerin eğitim süreçlerini daha verimli hale getiren çözümler sunuyor. Ayrıca, araştırma birimi, disiplinler arası çalışmaların tasarlanması ve yürütülmesi için çeşitli alternatifler sağlıyor" dedi.

“Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyoruz”

Enstitünün Türkiye’deki özel eğitim ihtiyaçlı olan bireyler, aileleri ve bu bireylere hizmet sunanlar açısından önemli bir fark oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kurnaz, ayrıca şunları söyledi:

“Bu hizmetler özellikle ailelere rehberlik sağlıyor, öğretmenlerin ise eğitim süreçlerini daha etkin yönetmelerine yardımcı oluyor. Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyoruz ve hem özel eğitim ihtiyaçlı olan bireylere hem ailelerine hem de uygulamacılara anlamlı katkılar sağlıyoruz. Bu tür uluslararası işbirlikleri, bilimsel gelişimi hızlandırmak ve Anadolu Üniversitesi’nin farklı bilim alanlarında uluslararası tanınırlığını artırmak açısından büyük bir önem taşıyor. Çinli meslektaşlarımızla, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik gelişimsel destek araştırmalarını ve ailelere sunduğumuz hizmetleri paylaşmak ve karşılıklı projelerde yer almak bizim için büyük bir fırsat."

Kullanılan ileri teknolojiler ve sunulan hizmetlerin kapsamı takdir topladı

Ziyaret sırasında, Çinli profesörler, enstitüde sunulan uygulama ve araştırma imkanları karşısında hayranlıklarını dile getirdiler. Özellikle, Gelişimsel Araştırma Birimi’nde kullanılan ileri teknolojiler ve sunulan hizmetlerin kapsamı, misafirler tarafından büyük takdir topladı. Ziyaretin sonunda, Çinli akademisyenler Türk meslektaşlarını Nanjing Normal Üniversitesi’ne davet ederek, karşılıklı öğretim üyesi değişimi ve ortak araştırma projeleri üzerinde işbirliği yapma tekliflerini sundular. Ziyaret, enstitüdeki araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sunumlar ve çalışma gezisi ile son buldu. Taraflar, gelecekte daha kapsamlı projelerde bir araya gelme konusunda görüş birliğine vardılar.