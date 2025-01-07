Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 95’e, yaralı sayısı 130’a yükseldi.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Shigatse kentinde yerel saat ile 09.05’te 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Tibet Deprem Yardım Merkezinden yapılan açıklamada, Dingri bölgesi ve çevresinde birçok yapının yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 95’e, yaralananların sayısının ise 130’a yükseldiği bildirildi. Yaklaşık bin evin hasar gördüğü aktarıldı. Bin 500’e yakın itfaiye ve kurtarma görevlisi enkaz altında mahsur kalanları ararken, 200 askerin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, mahsur kalanların kurtarılması, can kayıplarının en aza indirilmesi ve evleri hasar görenlerin yeniden yerleştirilmesi için tüm çabaların gösterilmesi talimatı verdi. Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, çalışmaları yönlendirmek üzere bölgeye gönderildi.

Öte yandan, deprem Nepal ve Hindistan’da da hissedilmişti.