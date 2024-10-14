Kütahya’da, zemin kayması sebebiyle 6 yıldır ibadete kapalı olan kentin simgelerinden Çinili Camii’nin ’tarihi eser’ niteliğindeki çinileri sökülmeye başlandı.

Caminin iç ve dış çinileri, DPÜ Yapı İşleri Teknik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyi kazanan Abat Merkez İnşaat Mimarlık firması tarafından 210 günde 13 milyon 479 bin 359 TL’ye sökülecek. Sökülen çinilerin Ahmet Yakupoğlu Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor. Çalışma nedeniyle caminin etrafı dev çelik panolarla kapatılırken, firma çalışanları da bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Çinilerin söküm işlemlerinin ardandan aynı bölgeye orineline uygun şekilde yeni bir cami yapılacak. Caminin akıbetiyle ilgili, bürokratik sebepler nedeniyle 6 yıldır herhangi bir karar alınamamıştı.

Kütahya’nın simge yapılarından ve 2016 yılında vefat eden merhum Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun eseri olan Çinili Camii, Yakupoğlu vefat etmeden önce Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağışlamıştı.

Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu’nun 1972 yılında yaptırdığı şehrin simgelerinden Çinili Camii, adeta şehrin göz bebeği durumundaydı. Sekizgen şeklindeki caminin, minarenin ise Orta Asya üslubunda yapıldığı kaydedildi.