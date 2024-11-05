Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çinikent Özel Eğitim Ortaokulunda düzenlenen hayır çarşısına katıldı.

Etkinliğe, okul idarecileri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çinikent Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu’nun bu yıl Zafertepe’deki yeni binasına taşındığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitimin daha verimli geçmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı. Hasan Başyiğit, "Buradaki özel çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerinin daha verimli geçmesi için bizler valimizin rehberliğinde gereken her şeyi tamamladık. Okulumuzda herhangi bir eksiğimiz yok." dedi.

Okul aile birliğinin okula destek olmak amacıyla bir hayır çarşısı düzenlemek istediğini belirten Başyiğit, bu etkinliğin velilerin ve yetkililerin katkılarıyla gerçekleştiğini ifade etti.