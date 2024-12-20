Manisa’nın Salihli ilçesindeki kursiyerler, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çini ve giyim kurlarında meslek öğreniyorlar. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan da meslek öğrenen kursiyerleri ziyaret etti.

Salihli’de Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İlçe Müftülüğü ve Gaziler İlkokulu’nda çini ve giyim kursları aştı. Kaymakam Ali Güldoğan, açılan kursları ziyaret ederek, çini ve giyim kursunda meslek öğrenen kursiyerlerle sohbet edip, Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürbüz’den bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen yer aldığı ziyarette Kaymakam Güldoğan, kursiyer ve kurs öğreticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.