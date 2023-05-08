Unutulmaya yüz tutmuş Çini sanatı, Ağrı’da ilk defa açılan Çini ve Seramik kursuyla modern ve gelenekselliğin harmanlanıp yeniden hayat bulmasına imkan sağlıyor.

Birçok sanat dalına yönelik kursu bünyesinde barındıran Ağrı Halk Eğitim Merkezi, yoğun talep üzerine bu defa kentte daha önce verilmemiş çini sanatları kursunu açarak birçok kadını çini sanatıyla buluşturdu. Geleneksel çini tekniğiyle dekorlama, tahrir, desen boyama, sırlama ve fırınlanma eğitimlerinin verildiği kursta 12 kursiyer, binbir zahmetle verdikleri emekleri fırına koyup çıkardıktan sonra ortaya çıkan eserleri karşısında tüm yorgunluklarını unutuyor. Gelinlik kızların çeyizini düzdüğü, ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlarken bir yandan da hobi edindiği çini sanatları kursu ile geleneksel motifler de modern sanatla buluşturuluyor.

“Bu sanatı günümüze uyarlayıp modern motifler çıkarıyoruz”

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Çini Usta Öğreticisi olarak hizmet veren Adalet Aslan, çini sanatına yönelik yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ve bunun üzerine Halk Eğitim Merkezi’nde gerekli imkanların sağlanarak kurs verilmeye başladığını söyleyerek, “Ağrı’da ilk defa Çini ve Seramik kursuyla başladık. 12 kursiyerle devam ediyoruz, kursiyerlerimiz çok istekli. Öğrenci olanlar var, ev hanımı olanlar var, öğretim görevlileri var. Hobi olarak gelip bu işi yaparken aynı zamanda kendi evine kendi emeğiyle bir obje yapıp götürmüş oluyor. Biraz ilerledikten sonra bunu gelir kapısına da çevirebilirler. Ev ekonomisine katkıda bulunabilirler. Site kurduk, internet siteleri üzerinden de satışımız mevcut. Sipariş üzeri de çalışıyoruz.

Hedefimiz Çini sanatını Ağrı’da daha güzel tanıtmak. Sanat konusunda biraz eksiğiz. Bunu yıkmaya çalışıyoruz. Çini bilinmeyen bir şey ve Ağrı’da ilk defa bunu yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş sanat dalları arasında olduğu için yaşatmaya da çalışıyoruz. Bu sanat kaybolmasın istiyoruz. En önemlisi biz bunu yaparken gelenekseli, Osmanlı, Selçuklu ve Bizans motiflerini de yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken günümüze de uyarlayıp modern motiflerde çıkarıyoruz. Yani hem çağa ayak uyduruyoruz hem de gelenekselliği de unutturmamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.