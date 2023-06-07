Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) ve Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle “Türk Dünyasının Altın Elleri: Çini İşlemeciliği Atölyesi Dönem Sonu Sergisi” TÜDAM’da açıldı.

Açılışa TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin, Tepebaşı Halk Eğitim Müdürü Abuzer Hakverdi, öğretim üyeleri ve sanatseverler katılım gösterdi.

“Sanat dediğimiz şey aslında içimizdeki estetiğin, güzelliğin dışavurumudur”

Çini İşlemeciliği Atölyesi Dönem Sonu Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin şunları söyledi:

“Bu etkinlikler bir geleneği temsil eder. Bu geleneğin oluşmasının başında da bu kurumun bu yapının kuruluşundan beri var olan, kuruluş müdürlüğünü yapan Mehmet Topal hocamız var. Biz de kendisinin izinden giderek bu tür etkinlikleri her geçen yıl biraz daha arttırarak devam ettiriyoruz. Bu sebeple ahde vefa gereği sizin nezdinizde Mehmet Topal hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sanat dediğimiz şey aslında içimizdeki estetiğin, güzelliğin dışavurumudur. İyi ki öyle bir etkinlikte hep beraberiz. Böyle bir kültürü doğu-batı sentezini, Selçuklu’dan, Osmanlı’dan bu yana yaşatmaya devam ediyoruz. Bu noktada böyle eserler oluşturan kursiyerlerimize ve sevgili hocama teşekkür ediyorum.”

“Buradaki bütün ürünler, eserler tam bir sanat eseri değerinde”

Dönem Sonu Sergisi hakkında görüşlerini paylaşan TÜDAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Kaya ise, “Sergide eserleri olan öğrencilerimiz Hatice Doyuk’un hocalığında bir dönem boyunca çini dersleri aldılar. Dönem sonunda öğrencilerimiz muhteşem eserler çıkarmışlar. Buradaki bütün ürünler, eserler tam bir sanat eseri değerinde. Herkesin eline emeğine sağlık” dedi.

“Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum”

Çini Eğitmeni Hatice Doyuk tüm dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Yaklaşık iki yıldır TÜDAM ve Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle TÜDAM’da çini işlemeciliği kursu veriyorum. Burada ki sergimizde şu an 400 parça ürünümüz var. Çok güzel çalışmalara imza attık. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Sergi 14 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.