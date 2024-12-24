Bloomberg-HT, Habertürk ve Show TV’nin de içinde bulunduğu Ciner Yayın Holding’de hisselerin devriyle birlikte Turgay Ciner medya sektöründen çekildi. Ciner Medya Grubu'nun yeni sahibi Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri'nin de sahibi Can Grup oldu.İSTANBUL (İGFA) - Bloomberg-HT, Show tv ve Habertürk de dahil, Ciner grubunun medyadaki tüm hisselerini Can Grup satın aldı.

Ciner Yayın Holding’de hisse satışı gerçekleşti. Hisselerin devriyle birlikte Turgay Ciner medya sektöründen çekilmiş oldu.

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir. Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir" ifadeleri yer aldı.