İstanbul’un gözde sinema merkezlerinden biri olan CinePlato, Sultanbeyli Plato Alışveriş Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. 2024 yılında yenilenen CinePlato kaliteyi uygun fiyata sunma anlayışı ile misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Uygun fiyatları ve konforlu ortamıyla dikkat çeken sinema, şehrin en ekonomik bilet seçeneklerini sunarak herkesin kaliteli film deneyimini yaşayabilmesini hedefliyor.

Toplam 6 salon ve 580 koltuk kapasitesiyle hizmet veren CinePlato, Dolby Digital ses sistemi ve geniş, rahat koltukları ile başta aileler olmak üzere tüm izleyicilerine konforlu bir sinema deneyimi vaat ediyor. Hem ses hem de görüntü kalitesinde üst düzey teknolojiyi sunan CinePlato, film keyfini daha da özel bir hale getiriyor.