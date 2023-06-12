Aydın’ın Çine ilçesinde "Karagöz Öğreniyor" isimli müzikli danslı çocuk oyunuyla Çineli minikler eğlence dolu bir gün yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Sevgi Tohumları Orman Perisi adlı müzikli çocuk oyunuyla Çineli miniklere unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar bu kez Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en güzel örneklerinden Karagöz Öğreniyor isimli oyunuyla eğlendi.

Karagöz Öğreniyor isimli müzikli danslı güldürü Çine Kültür Merkezi’nde 12.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde üç seans olarak sahnelendi. Hacivat ve Karagöz’ün atışmalarıyla eğlence dolu dakikalar yaşayan Çineli minikler, zaman zaman oyuna da dahil olarak, sahnedeki yerini aldı. Oyun sonunda dans ederek hatıralarına bir yenisini ekleyen minikler, Hacivat ve Karagöz’le hatıra fotoğrafı da çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Minikler ve aileleri kendilerine unutulmaz bir gün yaşatan tiyatro ekibine teşekkür etti.