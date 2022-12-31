Görev şehidi Ekrem Uyar için Muğla il Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde uğurlama töreni düzenlenecek. Tören sonrası görev şehidi Komiser Uyar toprağa verilmek üzere memleketi Aydın Çine ilçesine uğurlanacak.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi olurken, araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yunus Üstün’ün bilincinin açık oluğu öğrenildi.

Kaza gece saatlerinde Milas-Yatağan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün’ün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil Milas çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya yuvarlandı.

Çineli Şehit Komiser için Muğla’da tören düzenlendi

Çineli Şehit Komiser için Muğla’da tören düzenlendi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Aydın’ın Çine ilçesinden Komiser Ekrem Uyar, Bodrum’dan Menteşe ilçesine görev dönüşü içinde bulundukları aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.