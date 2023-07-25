Aydın’ın Çine ilçesinde kadınların ürettikleri el emeği ürünler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Yöresel ürünlerin uygun fiyatla satışa sunulduğu üretim merkezinde hem tüketicinin hem de üreticinin yüzünü güldürüyor. Yuvarlama, salça, tarhana, toz biber, erişte, sütlü tatlı gibi el emeğiyle yapılan çok sayıda ürünün yanı sıra üreticiden değerinde satın alınan mevsimlik meyveler de merkezde kadın çalışanların el emekleriyle reçele dönüşüyor. Bu çerçevede mevsimlik taptaze çilekler, titizlikle işlenip reçel yapıldı. Vatandaşlardan tam not alan reçeller, uygun fiyatla raflarda yerini alırken, merkezin restoranı da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Restoranda; Paşa böreği, yuvarlama, mantı, keşkek gibi yöresel lezzetler haftanın belirli günlerinde vatandaşlarla buluşuyor.