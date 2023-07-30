Aydın’ın Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan kadınlar, "kadına karşı şiddet" konularında bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, “Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans” çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Çine ilçesinde bir fabrikada çalışan kadın vatandaşlarımıza 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve Orman Yangınlarına Karşı Duyarlılık hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.