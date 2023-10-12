Aydın’ın Çine ilçesinde ’1. Alabanda Tiyatro Festivali’ başlıyor. 64 ilden sanat yönetmenleri ve farklı tiyatro gruplarının katılacağı festival, 18 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Vatandaşların tiyatroya doyacağı festival, Ege Tiyatrolar Birliği’nin 12’nci buluşmasına da ev sahipliği yapacak.

Alabanda Tiyatro Festivali, 18-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Tiyatronun kalbinin atacağı Çine’deki 1. Alabanda Tiyatro Festivali’ne; ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları Erhan Yazıcıoğlu, Cihat Tamer ve Zihni Göktay konuk olacak.

Adını ilçenin tarihi mirası Alabanda Antik Kenti’nden alan festival; Çine Kültür Derneği, Ege Tiyatrolar Birliği ve Tiyatro Ofisi’nin destekleriyle gerçekleşecek. 1. Alabanda Tiyatro Festivali korteji ise 18 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de Belediye Kültür Merkezi’nden başlayarak, hizmet Binası önünde son bulacak. Saat 18.00’de açılış etkinlikleriyle devam edecek festivalin ilk günü Belediye Kültür Merkezi’nde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun saat 20.00’de sahneleyeceği ’Papaz Kaçtı’ oyunuyla sona erecek. Oyun öncesi Çineli tiyatrocular Şükran Güngör, Yalçın Dinçer, Mehmet Güney adına emek ödülleri de verilecek.

19 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Belediye Kültür Merkezi’nde Asem Sanat Tiyatrosu’nun ’Kahramanlar Kumpanyası’ oyunuyla başlayacak festivalin ikinci gününde saat 16.00’da; sinema, tiyatro, dizi oyuncusu Zihni Göktay ve Cihat Tamer, Kalabak Kafe’de Metin Güler moderatörlüğünde düzenlenecek ’Sanata Adanmış Yıllar’ isimli söyleşide hayranlarıyla buluşacak.

Festivalde ikinci gün heyecanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun saat 20.00’de Kültür Merkezi’nde sahneleyeceği ’Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ tiyatro oyunuyla sona erecek.