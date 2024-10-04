Aydın’ın Çine ilçesinde yapımına başlanan Çine Ovası Sulaması 2. Kısım projesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, yer altına indirilen sulama borularının montajı yapılıyor.

Aydın’ın önemli bölgelerinden olan Çine Ovası’nda yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çine Ovası’nı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Aydın Çine Sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hız kesmiyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak. Bu çerçevede yer altına indirilen sulama borularının montajı yapılırken, modern borulu sulama sistemi ile sulama imkanı sağlayacak olan Çine Sulaması 2. Kısım İkmali işinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.