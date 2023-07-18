Aydın’ın Çine ilçesinde halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan ekipler, vatandaşın sağlığı ve huzuru için çaba gösteriyor.

Çine’de halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı yıl boyunca ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Tüm mahallelerde belirli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları yürüten ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele başlatılırken, haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbirler alınıyor. Çalışmalar çerçevesinde durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama yapılıyor.