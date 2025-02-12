Aydın’ın Çine ilçesinde orman yangınlarına müdahalede kurumlar arası eşgüdüm sağlamak amacıyla bir eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ile bölgedeki tüm kurumların orman yangınlarına karşı daha güçlü ve uyumlu bir şekilde müdahale etmesini sağlayarak, yangın felaketlerinin önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede Çine Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çine İtfaiye Amirliği ekipleri ile buluştu. Eğitimde, orman yangınlarıyla mücadelede etkin işbirliğinin önemine dikkat çekildi ve katılımcılara yangınlara müdahale teknikleri, güvenlik önlemleri ve hızlı koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusunda bilgi verildi.

Çine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerin ilgili ekiplerin orman yangınlarına karşı hazırlıklı olmalarını sağladığını belirterek, ekiplerin hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için düzenli olarak bu tür programların yapılmasının önemine değindi.