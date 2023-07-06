Aydın’ın Çine ilçesinde gençlerin ikinci bir dil öğrenmesi ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla açılan İngilizce kursuna yoğun ilgi oldu.

Aydın’ın Çine ilçesinde çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirip, ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirilen yaz etkinlikleri kursları başladı. Bu çerçevede açılan İngilizce kurslarına ilgi gösteren Çineli çocuklar, kurs sayesinde hem okullarında öğrendikleri yabancı dillerini eğlenerek geliştiriyor hem de ikinci bir dil öğreniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce kursuna minikler yoğun ilgi gösterdi. Kuva-yi Milliye Caddesi’nde ilçe belediyesine ait atölyede düzenlenen kurslar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14.00-15.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Çine’de düzenlenen yaz etkinlikleri çerçevesinde İngilizce, futbol, yüzme ve drama olmak üzere 4 branşta verilen kurslara katılan öğrenciler hem eğlenip kaliteli zaman geçiriyor hem de ilgi duydukları alanda kendilerini geliştiriyor. Çineli öğrenciler ve aileleri, yıl boyunca düzenlenen kurslarla çocukları spor ve sanatla buluşturan yetkililere teşekkür etti.