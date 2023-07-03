Aydın’ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Çine ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Çine ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yatırımlarında da çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Çine’de 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımların 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanlanırken, gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girmek için gün sayıyor. Proje tutarı 34 milyon 161 bin TL olan gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzunun ihale bedeli ise 28 milyon 950 TL olarak açıklanırken, yatırımların, tamamlanmasının ardından gençlerin taleplerine yanıt vermesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Gençlerin sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri mükemmel bir mekan olacak olan Çine Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu hızla hazırlanıyor” ifadeleri yer aldı.