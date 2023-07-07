Çineli çocukların yaz tatillerini verimli geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen yaz etkinlikleri çerçevesinde açılan Drama Kursu’nda, geleceğin tiyatrocuları yetişiyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde çocukların hem eğlenip hem de ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmeleri için başlatılan yaz etkinlikleri çerçevesindeki kurslar öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Drama, İngilizce, yüzme ve futbol olmak üzere 4 ayrı branşta açılan kurslarda alanında uzman eğitmenler çocukları geleceğe hazırlıyor. Bu çerçevede açılan Drama Kursu’nda ise geleceğin tiyatrocuları yetiştiriliyor. Haftada 3 gün Drama Kursu’na katılan Çineli öğrencilerin doğaçlama gösterileri ise renkli görüntülere sahne oluyor. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kurslara devam eden öğrenciler küçük yaşta sahne tozu yutarken, yetenekleriyle de dikkat çekiyor.