Aydın’ın Çine ilçesinde yenilenen Eski Peynir Hali, bugün kurulan ilk pazarla hizmet vermeye başladı.

Çine ilçe merkezinde kurulan ve yerel üreticiler ile ilçe halkını buluşturan Eski Peynir Hali, yeni yüzüne kavuşurken, bugün kurulan ilk pazar ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Baştan sona yenilenen pazar yeri, sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşların uğrak noktası oldu.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar, Pazar yerinin yeni görünümünden memnun olduklarını dile getirirken, ilçeye hayırlı olmasını diledi.