Aydın’ın Çine ilçesi Yolboyu Mahallesi’nde düzenlenen Deve Güreşi Festivali için Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik tedbirleri alındı.

Festivalin güvenli ve huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından festival alanında yoğun güvenlik önlemleri uygulandı. Festivalin yapıldığı güreş alanında, katılımcıların emniyeti için çok sayıda jandarma personeli görevlendirildi. Ayrıca, festivale gelen ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için trafik akışı da düzenlendi. Jandarma ekipleri, festival boyunca herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için görev yaparak, festivale katılanların güvenliğini sağladı.