Aydın’ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan derenin, ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Çine ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan derenin, ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Birçok dere yatağının bulunduğu Aydın’ın Çine ilçesinde ekipler, ilçe genelinde dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Mehmet Yazgılı Parkı yanında bulunan derede de belediye ekipleri ıslah çalışması gerçekleştirdi. Çay ve derelerin ıslahı için yoğun mesai harcayan ekipler, birikinti oluşturarak çevreye zarar verebilecek çöpler, atıklar ve otları temizleyerek dereleri temiz bir görünüme kavuşturuyor. Daha önce Kalabak Çayı ve Kireççi Deresi’ni temizleyen ekipler, son olarak Mehmet Yazgılı Parkı yanındaki dereyi de temiz bir görünüme kavuşturdu. Temizlenen dere yataklarının yanlarına betonlama işlemi uygulayan ekipler, sağanak yağışlarla birlikte muhtemel bir taşkının da önüne geçiyor.