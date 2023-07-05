Aydın’ın Çine ilçesinde çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirip, ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirilen yaz etkinlikleri kursları başladı.

Yıl boyunca düzenlenen kurslarla Çineli çocuklar spor ve sanatla buluşurken, çocuklar yaz tatilinde de unutulmadı. Çocukların eğlenirken, ilgi duydukları alanda yeteneklerini geliştirebilmelerine imkan sağlayan yaz etkinlikleri; yüzme, futbol, drama ve İngilizce olmak üzere 4 branşta toplam 500 öğrencinin katılımıyla başladı. Sıcak havalarda çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslardan biri de yüzme oldu. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen yüzme kursunda 10 grup haftada 4 gün eğitim görüyor. Yüzme kursu sayesinde çocuklar hem yüzme öğreniyor, hem de sıcak havalarda serinleyip eğlence dolu zaman geçiriyor.