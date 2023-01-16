Aydın’ın Çine ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 3 mahallede yapımına başlanan halı saha gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Aydın’ın Çine ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 3 mahallede yapımına başlanan halı saha gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Aydın’da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki al yapıları da güçlendiriyor. Bu çerçevede birçok okul ve mahalleye, kurumlarla yapılan işbirlikleri ile Aydın genelinde 129 halı sahanın yapımı gerçekleştirildi. Gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor yatırımları çerçevesinde 80 adet, belediyeler işbirliği ile 49 adet halı saha yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla sosyal aktivite alanlarının oluşturulması amacıyla Aydın’da da yürütülen faaliyetler çerçevesinde ise Çine’nin Gökyaka, Elderesi ve Dutluoluk mahallelerine yapılan halı sahalar hizmete hazır hale geldi. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda hayata geçirilen halı sahalar, tamamlanarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Çocuklarımızın spor tutkusunu geliştirmek ve onların başarı yolunda destek olabilmek için halı saha yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merkeze uzak şartlarda yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz, merkezdeki standartlara bir adım mesafede olsun diye halı saha yatırımlarımıza bir yenisini daha kazandırmaktan mutluyuz. Çocuklarımızın heyecanlı bekleyişi daha fazla uzamasın diye Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Çine Gökyaka İlkokulu’nda, Elderesi ve Dutluoluk mahallelerinde çalışmalarına başlayıp kısa sürede tamamladığımız halı saha hazır. Çocuklarımıza ve gençlerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.