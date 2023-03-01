Aydın’ın Çine ilçesinde yaklaşık değeri 150 bin lira olan malzeme çalan ve polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Aydın’ın Çine ilçesinde yaklaşık değeri 150 bin lira olan malzeme çalan ve polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Yeni Mahalle’de meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S.’ye ait evden 16 adet 55 kiloluk zeytinyağı, bir adet LCD televizyon, iki adet zeytin çırpma makinesi çalınması olayı ile ilgili Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.E.(42), V.C.Ş.(26), A.H.(41) ve S.S.(46) isimli dört şüpheli açık kasa kamyonette çaldıkları malzeme ile birlikte yakalandı. Emniyet ekipleri çalınan malzemeleri ise sahibine teslim etti.

“Mahkeme serbest bıraktı”

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından denetimli serbestlik kararı ile salıverildi.