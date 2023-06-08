Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış sel baskınlarına neden oldu. Kalabak Çayı’nın taştığı yağışlar sonrası ekipler sel baskınlarının önüne geçmek zamanla yarıştı.

Yağışlar öncesi meteorolojiden yapılan açıklama ile Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış olacağı ve metrekareye 20 ile 50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşları ve özellikle yerel yönetimleri uyardı.

Meteorolojinin uyarısından sonra Aydın Çine’de etkili olan yağışlarda pek ok mahallede su baskınları yaşandı. Yağışlar sonrası Kalabak Çayı taştı. Ekipler, sel baskınlarını önlemek için iş makineleriyle kapanan köprü önlerini ve yolları açarak zararı önlemeye çalıştı. Çine ilçesinde ciddi maddi hasarın oluştuğu mahallelerde hayatın normale dönmesi için ekipler, çalışmalarına devam ediyor.