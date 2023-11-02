Aydın’ın Çine ve Koçarlı ilçelerinde yapımı devam eden Çine Ovası Sulaması 2. Kısım ve Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım projelerinde çalışmalar aralıksız devam ederken, yer altına indirilen sulama boruların montajı yapılıyor.

Aydın’ın önemli bölgelerinden olan Çine ve Koçarlı ilçelerinde yürütülen sulama projelerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çine ve Koçarlı’yı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Çine Ovası Sulaması 2. Kısım ve Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak. Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım projesinin tamamlanmasıyla da 146 bin 40 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemi ile sulanacak. Tarımsal üretimin artırılması hedefiyle yapılan çalışmalarda yer altına indirilen sulama borularının ise montajı yapılıyor.