“Çin’den satın almak uzak değilse, Çin’e satmak da uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki çalışmalarına odaklanan Egeli ihracatçılar, Şanghay’da 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek dünyanın en büyük ithalat fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na (CIIE) hazırlanıyor. İhracatçılar, yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığını kapatmayı hedefliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) olarak bu sene 4. kez Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. CIIE Fuar Bürosu tarafından İstanbul Shangri-La Otel’de Çin Uluslararası İthalat Fuarı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda fuarın Türkiye milli katılımını organize eden Ege İhracatçı Birlikleri ile CIIE Fuarı ana organizatörü arasında mutabakat zaptı da imzalandı. Tanıtım toplantısında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımız geçen yıl ihracatımızı artırmak için Çin’i hedef ülke ilan etti. Çin’e 2022’de 3,2 milyar dolar ihracat yaparken, Çin’den ithalatımız 41,3 milyar dolar. Yaklaşık 38 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Biz bu açığı kapatmaya çalışıyoruz ve China International Import Expo’nun bu açığın kapanmasına ülkemiz lehine katkı sağlayacağını umuyoruz. 2019 yılından bu yana katılımcı sayımız her yıl 10-15 arasında değişmektedir" diye konuştu.

2019 yılı Çin Yılı ilan edildi

Ege İhracatçı Birliklerinde 2019 yılını ’Çin Yılı’ ilan ettiklerini ifade eden Eskinazi, "Birliğimiz bünyesinde ’Çin Takımı’ kurduk. Bu ekip, mesailerinin çoğunu Çin’e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla ’Hedef Pazar: Çin’ seminerleri düzenledik. Kasım 2022’de üyelerimiz için bir Çin mini MBA Sertifika Programı düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik” dedi.

"Çin’in e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz"

ICBC Türkiye Bankası ile mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Eskinazi, “İkili ilişkilerimizi yerel para birimlerinde geliştirmek için bazı platformlar geliştirmeye çalışıyoruz. Wechat hesapları oluşturduk. Çin’in popüler e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan Xiamen International Natural Stone fuarına da uzun yıllardır milli katılım düzenliyoruz. 2019 yılından bu yana da Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na milli katılım düzenliyoruz” diyerek Ege İhracatçı Birliklerinin Çin pazarı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

CIIE dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar

Etkinliğin açılışında konuşan Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, CIIE’nin düzenlenmesinin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir girişim olduğunu belirterek, CIIE’nin dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar olduğunu aktardı. Shaobin, "Son zamanlarda bazı ülkeler kendi çıkarları için tek taraflılık ve korumacılığı uygulayarak riskin ortadan kaldırılması teorisini yayarak bağlantıları kırmayı teşvik ederek yüksek duvarları inşa etmeye çalışıyorlar. Bu tür ekonomik ve ticari meseleleri, siyasi ulaştırma ve silah haline getirme hareketleri yalnızca küresel ekonomik düzeni ciddi bir şekilde bozacak ve küresel ticaretin maliyetini artıracaktır. Biz konularla tamamen karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çin, Türkiye’nin dünyada en büyük üçüncü büyük ticaret ortağı"

Uluslararası toplumun da Çin ekonomisine güven oyu verdiğini aktaran Shaobin, "Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentilerini yükseltti. Microsoft ve Apple gibi uluslararası devlerin yöneticileri son dönemde Çin’i ziyaret ediyor ve iyimser olduklarını belirtiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Shaobin, "Son yıllarda Türkiye ve Çin devlet başkanlarının stratejik rehberliğinde Çin’le Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler istikrarlı bir gelişme kaydetmiştir. Çin, şu anda Türkiye’nin dünyada en büyük üçüncü, Asya’da ise en büyük ticaret ortağıdır" sözlerine yer verdi.

"Türkiye’den daha çok kaliteli ürünleri ithal etmek istiyoruz"

Türkiye’den yerel süt ürünleri, kanatlı ürünleri ve su ürünlerini Çin’in sofralarında daha fazla görmek istediklerini aktaran Shaobin, "Çin’in orta gelir grubu şu anda 400 milyonu aştı. Türkiye’den daha çok kaliteli ürünleri ithal etmek istiyoruz. Geleneksel alanların yanı sıra dijital ekonomi, yeşil enerji ve turizm gibi alanlarda iki taraf arasındaki yeni iş birliklerini daha da genişletebiliriz diye düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Çin’in dışa açılımının kapıları kapanmayacak"

Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi (National Convention and Exhibition Center) Başkanı Ning Feng, konuşmasında CIIE’ye ev sahipliği yapmanın önemli bir karar olduğunu belirterek, Çin’in yeni dönemde üst düzey açılımı teşvik edeceğini aktardı. Feng, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in CIIE’nin sadece her yıl düzenlenmesi değil, aynı zamanda yüksek standartlar, somut sonuçlar ve her edisyonda daha iyi performansla gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çektiğini söyledi. Çin’in dışa açılma politikasını benimsediğini aktaran Feng, şöyle konuştu:

"Çin’in dışa açılımının kapıları kapanmayacak, aksine daha da genişleyecektir. Çin, Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır ve Türkiye aynı zamanda Çin’in Basra Körfezi ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli ekonomik ve ticari ortaklarından biridir. Çin, Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağıdır."

"10 yıl içinde ithalat 22 trilyon doları aşacak"

Feng, Çin’in geniş bir pazara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Çin, 1,4 milyarlık nüfusu ve 400 milyonu aşkın orta gelirli tüketicisiyle dünyanın en fazla gelecek vaat eden süper büyüklükteki pazarına sahiptir. Önümüzdeki 10 yıl içinde ithalatın 22 trilyon doları aşacağı tahmin edilmektedir. Çin, özellikle süt ve kümes hayvancılığı sektörlerinde avantajlı Türk ürünlerinin Çin’e ihracatını aktif bir şekilde teşvik ederken, Türkiye’den tarım ürünleri alımını da genişletmektedir. Bu da ikili ticaretin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır" dedi.

Çin ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari alışveriş alanında yakın bir ilişkiye sahip olduğunu aktaran Feng, şunları kaydetti:

"Türkiye, son 5 yılda etkinliğe katılan 100’den fazla şirketle CIIE’nin önemli bir katılımcısıdır. Ülke sergileri aracılığıyla romantik Türkiye’nin cazibesini sergilemeyi içtenlikle bekliyoruz. Kurumsal fuarlar aracılığıyla Türkiye’nin yüksek kaliteli ürünlerini ve üstün hizmetlerini sergilemeyi amaçlıyoruz."

"Çin ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari iş birlikleri derinleşiyor"

Bank of China Türkiye Başkanı Gao Xiaoming ise konuşmasında, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar geçtikçe daha da sıkılaşmakta olduğunu dile getirdi. Covid-19 salgını sonrası döneme girerken Çin ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari iş birliklerinin derinleşmeye devam ettiğine şahit olduğunu aktaran Xiaoming, "2023 yılının ilk 5 ayında Türkiye ile Çin arasındaki toplam mal ve hizmet ticareti hacmi geçen yıla kıyasla yüksek bir artışla 20 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

Xiaoming, Çin ve Türkiye’nin güçlü ithalat ve ihracat dinamikleriyle şimdiden önemli ticaret ortağı haline geldiğini belirterek, "Artan ticaret hacimleri, iki ülke arasındaki ekonomik bağların gücünü ve potansiyelini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Çin yatırımlarının Türkiye’de teknoloji, finans ve altyapı gibi çeşitli sektörlerin büyümesini desteklemede önemli bir rol oynadığını belirten Xiaoming, Türk şirketlerinin de Çin’deki varlıklarını genişleterek, bu büyük ve dinamik pazarın sunduğu geniş fırsatlardan yararlandığını söyledi.

"CIIE, Çin’in yeni kalkınma paradigmasının bir vitrini"

Xiaoming, CIIE’in tüm katılımcılara ve tüm uluslar için fayda sağladığını ve giderek daha önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllarda CIIE, Çin’in yeni kalkınma paradigmasının bir vitrini, yüksek standartlı açılım için bir platform ve tüm dünya için bir kamu yararı haline geldi."

"İhracat ve tanınırlık artmalı"

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu da Çin’den ithalatın hızla yükselirken ihracatın istenilen seviyelerin oldukça altında olduğunu belirterek, Türkiye’nin Çin’e olan ihracatını ve tanınırlığını artırmasının ticari gelişmeleri dengeleme açısından elzem olduğunu kaydetti. Kurdoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Her ülkede olduğu gibi Çin’de de benzer şekilde yeni pazar arayışında Türkiye’nin önemli rol alması açısından Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi Türk özel sektörünün kendisini tanıtabileceği etkinlikler oldukça önem taşımaktadır. Türk şirketleri bu amaç çerçevesinde faaliyet gösteren platformlarda ürünlerini Çinli tüketicilere, sektör profesyonellerine, hükümet yetkililerine ve medya temsilcilerine tanıtmak için kullanabilirler. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılmak, Türk şirketlerinin Çin pazarı ve tüketici eğilimleri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlarken, uluslararası şirketlerin sergilediği en son ürünleri, teknolojileri ve yenilikleri gözlemleyerek güncel kalmalarına ve stratejilerini pazar taleplerini karşılayacak şekilde uyarlamalarına yardımcı olacaktır.”