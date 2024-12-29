Aydın’ın Çine ilçesi Yağcılar mahallesi Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda her hafta Pazar günü farklı camilerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta Yağcılar Mahallesi Camii’nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Çine İlçe Müftüsü Yahya Ofşin de katıldığı program, sabah namazından önce Cami İmam Hatibi Murat Demir’in okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kılınan sabah namazının ardından, İlçe Müftüsü Ofşin’in vaaz, irşat ve duası ile devam edildi. Namazdan sonra cemaate ikramda bulunuldu. Sabah namazı buluşmasının gelecek hafta Pazar günü Merkez Müferrah Özkan Camii’nde gerçekleştirileceği belirtildi.