Tarım arazilerinin taşkınlardan korunması için Çine Çayı’nda gerçekleştirilen ıslah çalışmaları aralıksız devam ederken, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Aydın genelinde bulunan derelerde meydana gelebilecek taşkınların önlenmesi ve tarım arazilerinin korunması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Çine Çayı ıslah çalışmaları da hız kesmezken, çalışmaların tamamlanması ile birlikte 10 bin dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca ilçe merkezlerinden geçen derelerde yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezleri de estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik de ortadan kaldırılacak.

Konu ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşan DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu; “Çine Çayı ıslah projesi çerçevesinde bu sene 17.8 kilometrelik bir alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız da yıl sonu itibariyle tamamlanmış olacak” dedi.