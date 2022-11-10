Tayland’da Çin’den gelen bir turiste ait bavuldan 10 kilograma yakın kurutulmuş yarasa, domuz eti ve domuz pastırması bulundu. Yarasa ve domuz etleri, Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesiyle laboratuvara gönderildi.

Tayland’da Çin’den gelen bir turiste ait bavuldan 10 kilograma yakın kurutulmuş yarasa, domuz eti ve domuz pastırması bulundu. Yarasa ve domuz etleri, Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesiyle laboratuvara gönderildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un Suvarnabhumi Havalimanında Çin’den gelen bir uçağın bavullarını tarayan dedektif köpekler şüpheli bir bavul tespit etti. Çinli bir turiste ait olduğu tespit edilen bavulun sahibine ulaşılamazken, bavulu açan güvenlik ekipleri içinde paketlenmiş halde 2.5 kilogram ağırlığında kurutulmuş yarasa, 4.5 kilogram kurutulmuş domuz eti ve vakumlanmış domuz pastırması buldu.

Afrika domuz gribi virüsü ve ölümcül Nipah virüsü şüphesi

Tayland Hayvancılık Geliştirme Dairesi (DLD) Havalimanı Veterineri Rattana Mangkolanon yaptığı açıklamada, kurutulmuş domuz etlerinin Afrika domuz gribi virüsü ve yarasa etinin de ölümcül Nipah virüsü taşıması şüphesiyle ülkeye bu şekilde bavul içinde sokulmasının oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti. Mangkolanon paketlerin inceleme için laboratuvara gönderildiğini belirtti.

Havalimanı polisi olayla ilgili inceleme başlattı.