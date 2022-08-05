Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin’in ciddi endişelerini ve sert itirazlarını hiçe sayarak Tayvan’a gitmekte ısrar etti. Ziyaretle Çin’in iç işlerine müdahalede bulunuldu, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verildi, ’tek Çin’ ilkesi ciddi şekilde çiğnenerek Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturuldu" ifadeleri kullanıldı. Çin’in Pelosi’nin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilgili yasaları doğrultusunda Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi. Yaptırımların içeriği hakkında detay verilmedi.

25 yılın ardından ilk

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Salı günü Tayvan’a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.